Problemi con Playstation Network, il servizio di Sony in down

26 Agosto 2020 – 15:03

“Sappiamo che al momento i servizi della PlayStation Network sono inaccessibili per alcuni utenti. Non c’è un orario stimato per il ripristino. Vi aggiorneremo quando sapremo di più”. È allarme fra gli utenti della Sony Playstation Community, che ha riportato su Twitter l’esistenza di un down nella connessione ai giochi della piattaforma di gaming online. Le prime avvisaglie erano state segnalate poco dopo le 10 dal sito Downdetector che alle 10.21 registrava oltre 7.800 report di malfunzionamento.

In particolare, il 73% dei problemi accusati dagli utenti riguardava l’accesso al proprio account, il 23% nel giocare e una parte marginale lo store (2%). Oltre all’Italia, sono stati colpiti soprattutto Spagna, Regno Unito, Francia, Germania, Australia, Nuova Zelanda e California.

Le zone più colpite dal down di PSN (da Downdetector)La PlayStation Network consente di giocare su PlayStation 3 e 4, PlayStation Portable e Vita. Poche ore prima di questo inconveniente, l’account Twitter ufficiale di supporto per gli utenti aveva pubblicato un link per la risoluzione dei problemi nella connessione alla console.

