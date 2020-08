Problema su alcuni Samsung Galaxy Note 20: lo schermo si colora di verde

26 Agosto 2020 – 0:43

(Foto: Reddit)Ancora una volta il problema dei display che si colorano di verde colpisce Samsung: dopo il caso dello scorso aprile su diverse unità di Galaxy S20 Ultra sono emerse svariate segnalazioni del medesimo episodio anche sui nuovi smartphone Galaxy Note 20 e tablet Samsung Galaxy Tab S7.

La storia si ripete, dunque, come raccontato in due differenti thread apparsi nelle scorse ore su Reddit – uno su Note 20 e uno su Tab S7+ – che testimoniano dell’inconveniente che sembra però colpire non soltanto i dispositivi dotati di chip Exynos come nel passato, ma anche quelli con SoC Snapdragon 865+ commercializzati negli Stati Uniti.

Il precedente è quello dello scorso aprile quando a essere coinvolti nella problematica erano stati modelli di Samsung Galaxy S20 Ultra presentati da poco, con lo schermo che presentava tonalità stranamente verdognole. La società coreana era intervenuta in tempi brevi con un aggiornamento software che aveva risolto l’infortunio tecnico.

(Foto: Reddit)È verosimile immaginare uno scenario del tutto simile anche per Note 20 Ultra e Tab S7 (anche nella variante S7+) colpiti dal bug che colora il display di un verde molto carico, come da foto. La buona notizia è che la causa dovrebbe essere di tipo software e non legata a un componente hardware, dunque la risoluzione dovrebbe essere più semplice.

Leggendo nei commenti pubblicati sui thread sembra che la problematica si manifesti soprattutto impostando un livello basso di luminosità e un’alta frequenza di aggiornamento (120 Hz), che potrebbe causare conflitti nella riproduzione dei colori quindi non dipende dallo schermo stesso.

Di recente Samsung era stata colpita anche da un altro problema che ha coinvolto diverse generazioni di lettori blu ray improvvisamente impazziti, ma anche in quel caso la società si è mossa subito per risolvere. A proposito di Samsung Galaxy Note 20, ecco la nostra recensione completa del nuovo top di gamma variante Ultra 5g.

The post Problema su alcuni Samsung Galaxy Note 20: lo schermo si colora di verde appeared first on Wired.

Fonte: Wired