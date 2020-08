No, Google non regalerà una laurea in sei mesi

(Foto: Rob Kim/Getty Images)Una parte importante delle future iniziative di Google sarà dedicata all’istruzione con l’ambizioso obiettivo di svecchiare il sistema universitario statunitense e permettere ai giovani di accedere prima al mondo del lavoro. L’azienda ha annunciato il lancio di un proprio percorso universitario completamente online, dal nome Google Career Certificates, che in soli sei mesi promette di fornire tutta la preparazione necessaria per poter svolgere alcune delle professioni più richieste in ambito digitale. Il vantaggio? Il costo relativamente basso – dovrebbe aggirarsi intorno ai 300 dollari – e la possibilità di avere una formazione altamente specializzata che faciliti la ricerca di un lavoro. Ancora non è noto quando dovrebbero iniziare i corsi, ma Mountain View fa sapere che non è richiesta alcuna esperienza pregressa per potersi iscrivere e che sono previste delle borse di studio per gli studenti in difficoltà.

Una “laurea” di serie B?

Le perplessità di molti potenziali studenti si basano su due temi principali: se il titolo di studio certificato Google sia equivalente a quello di una canonica laurea (c0sa che non è, visto che si tratta di attestati) e se sia veramente possibile raggruppare in pochi mesi conoscenze che, di solito, si danno per acquisite dopo anni. A queste si aggiungono anche le preoccupazioni del mondo accademico che temono una svalutazione del titolo di studio e, quindi, un possibile abbandono delle università.

Timori infondati perché la big tech americana propone un approccio diverso rispetto al canonico percorso universitario. Si tratta di tre programmi specializzati per professioni specifiche (project manager, data analyst e uesr experience designer) che “forniscono ai partecipanti le competenze essenziali di cui hanno bisogno per trovare un lavoro”, si legge nell’area del sito dedicata all’iniziativa. Ogni corso – probabilmente svolto online, ma l’azienda non ha dato indicazioni precise in merito – è progettato e tenuto da dipendenti di Google che lavorano in questi campi.

Qualche dettaglio in più è fornito da Kent Walker, vicepresidente senior per gli affari globali di Google, che ha spiegato: “I nostri nuovi corsi si basano su programmi già esistenti in azienda per specializzare le persone senza laurea che lavorano nel supporto It. Dal 2018, queste certificazioni sono diventate molto popolari e abbiamo aiutato migliaia di persone a trovare un nuovo lavoro o a migliorare i propri guadagni”. Dopo il completamente del programma, Big G offre anche opportunità di tirocini formativi in azienda e un supporto attivo nella ricerca del lavoro: le informazioni sul proprio percorso di studi, su richiesta dello studente, potranno essere condivise con alcune delle aziende con cui collabora Google come Walmart, Best Buy, Intel, Bank of America e Hulu. “L’università è fuori dalla portata di molti americani – ha sottolineato Walker -. Abbiamo bisogno di soluzioni nuove e accessibili, come nuovi programmi professionali potenziati o l’istruzione online per aiutare l’America a riprendersi e ricostruirsi”.







