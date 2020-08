Le tre versioni di Xbox dedicate a Wonder Woman

26 Agosto 2020 – 15:03

Foto: news.xbox.comPer celebrare l’uscita di Wonder Woman 1984, il film diretto da Patty Jenkins che celebra la supereroina dei fumetti DC Comics, Microsoft ha pensato bene di svelare tre nuove console in edizione limitata pubblicando un annuncio sul blog ufficiale Xbox.

Si tratta di tre Xbox One X che richiamano alcuni aspetti caratteristici della serie: dalle armature indossate da Wonder Woman agli oggetti ed elementi più iconici. La prima console, battezzata come Wonder Woman Golden Armor Xbox One X Console, è stata interamente realizzata a mano ed è rivestita con foglie d’oro 24 carati. Il pannello superiore mette in risalto un particolare stemma dell’aquila reale in rilievo e il logo WW84 tridimensionale.

Foto: news.xbox.comTuttavia, la vera specialità di questa console è che rientra in un’iniziativa benefica. Infatti, sarà messa all’asta e i proventi verranno devoluti a favore di Together for Her: un’iniziativa lanciata dal Charlize Theron Africa Outreach Project, CARE e dalla Entertainment Industry Foundation dedicata alle vittime di violenza domestica.

A seguire, c’è la Xbox One X Wonder Woman Lasso of Truth decorata con il monogramma WW multicolore circondato dal Lazo della Verità stampato in 3d: si potrà ottenere partecipando al contest lanciato da Microsoft su Twitter attivo dal 25 agosto al 17 settembre. Oltre a questa edizione limitata che sembrerebbe essere non funzionante ma solo d’esposizione, il vincitore riceverà anche una normale Xbox One X da 1 tb.

https://twitter.com/Xbox/status/1298289060830539777

Infine, c’è la versione “selvaggia” ispirata a Barbara Minerva – l’acerrima nemica della protagonista – per la quale non abbiamo dettagli su come si potrà ottenere. Questo modello si presenta con la scocca rivestita da una texture in pelle di serpente, una finta pelliccia leopardata e punte argentate nell’angolo superiore: anche il controller, ovviamente, si accosta perfettamente al tema.

