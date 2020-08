iPhone 12 Pro avrà un display da 120 Hz e scanner LiDar

26 Agosto 2020 – 18:43

(Foto: MacRumors)Mancano poche settimane alla presentazione di lancio della nuova famiglia di iPhone 12 e i dettagli sul nuovo terzetto (o poker) di smartphone giungono copiosi. Le ultime indiscrezioni sono peraltro impreziosite da evidenze che le rendono ancora più credibili e riguardano due ambiti hardware fondamentali come lo schermo e il compartimento fotografico.

Da un lato sembra infatti che i futuri melafonini potranno spingersi fino a 120 Hz di frequenza di aggiornamento del display e dall’altro si avvarranno del premiato scanner LiDar già visto su iPad Pro per catturare ancora più informazioni a livello di immagini.

(Foto: Jon_Prosser / Twitter)La schermata qui sopra, condivisa dal sempre attendibile leaker Jon Prosser, arriverebbe da un iPhone 12 Pro Max da 6,7 pollici di tipo pvt ossia production validation test (un esemplare per i test preliminari) e mostra chiaramente come sia possibile attivare la modalità a 120 Hz che va ad aumentare la frequenza di aggiornamento delle immagini sul display per avere una sensazione più fluida. Qualcosa che sorride ai gamer, soprattutto. È possibile abbassare la frequenza a 60 Hz per un uso normale. Probabilmente il modello standard iPhone 12 si fermerà a questo valore.

(Foto: Jon Prosser / Twitter)Nel secondo screenshot si può invece osservare come sia possibile attivare la modalità LiDar per assistere la messa a fuoco automatica e il rilevamento dei soggetti nella cattura di video e nella modalità notturna. Questo componente (Laser Imaging Detection and Ranging) sfrutta il telerilevamento tramite impulso laser per calcolare con alta precisione e velocità la distanza di un oggetto dal sensore.

Su iPad Pro lavora fino a 5 metri attraverso una lettura a livello di fotone e con una velocità operativa di pochi nanosecondi. I benefici saranno non solo a livello di qualità dei dettagli e ricreazione della scena, ma anche per le applicazioni legate alla fotocamera come la realtà aumentata sempre più puntuale e immersiva.

