Il tappetino cheti aiuta a tenere pulita e in ordine la scrivania

26 August 2020 – 12:00

Lavorare in maniera comoda e ordinata è una prerogativa importante per chi trascorre ogni giorno dieci ore davanti al monitor di un pc, per questo ogni professionista si organizza al meglio per avere a portata di mano gli strumenti utili. Uno di questi potrebbe essere d’ora in poi il Desk Mat di Orbitkey, un tappetino da scrivania che, oltre a ospitare laptop, tastiere, tablet e mouse, offre vari spazi dedicati per sistemare pennarelli, matite, chiavette usb ed eventuali pennini digitali (Surface Pen, Apple Pencil e Wacom stylus). Per mantenere l’ordine ed evitare perdite di tempo, poi, c’è un supporto magnetico per cavi che si sposta a piacimento così da non avere fili aggrovigliati, mentre sotto lo strato superiore c’è uno spazio disponibile dove accumulare i fogli di carta da gettare poi nel cestino.

Disponibile in due dimensioni, media e grande (14,5 x 26,7 centimetri la prima e 16,5 x 35 centimetri la seconda) e in due colori, nero e grigio, è realizzato in ecopelle per facilitare la pulizia e resiste a graffi, macchie e versamenti di liquidi. Lanciato al prezzo promozionale di 46 euro (la taglia più grande parte da 63 euro), Orbitkey Desk Mat sarà spedito a partire dal prossimo ottobre.

Fonte: Wired