Il carro armato che si comanda con il joypad dell’Xbox

26 Agosto 2020 – 18:03

(Photo credit JACK GUEZ/AFP via Getty Images)Il settore militare storicamente è sempre stato una fucina di innovazioni tecnologiche che sono poi diventate mainstream e messe a disposizione di tutti i consumatori. E non è un caso se in Israele, la Israel Aerospace Industries (IAI), la principale industria aeronautica del paese che produce sistemi missilistici per uso militare, stia attualmente testando un carro armato super tecnologico, denominato Carmel, che consente ai soldati di utilizzare un controller dell’Xbox per controllare lo sterzo, gli armamenti e ogni altro tipo di operazione.

Dall’esterno Carmel sembra un tradizionale carro armato, con forma rettangolare, cingoli e colorazione militare; nella parte superiore troviamo sensori, telecamere e lo spazio per gli armamenti. Le novità però sono tutte all’interno del portellone posteriore, dove si ha accesso a una cabina di comando ultra-tecnologica che è molto simile a una camera di un gamer.

Stando a quanto riportato dal Washington Post, l’IAI ha fatto testare il carro armato ai soldati della Forza di Difesa israeliana ma anche a dei semplici adolescenti, con l’obiettivo di sviluppare un sistema in grado di semplificare l’uso alle nuove generazioni.

La possibilità di usare il controller dell’Xbox non è l’unica peculiarità di questo moderno e tecnologico carro armato, poiché il prototipo può contare su grandi tablet per la visualizzazione di informazioni che sarebbero comuni in ogni moderno sparatutto in prima persona, come una mappa, rifornimenti di munizioni e armi disponibili. Insomma il militare ha a disposizione un vero e proprio HUD del tutto simile a quelli che si è soliti trovare in Battlefield, in Call of Duty ma anche in Fortnite o Apex Legends.

Carmel, inoltre, oltre a una propulsione ibrida, ha delle capacità autonome tali che fanno affidamento su una sofisticata AI che è stata addestrata utilizzando il videogioco di strategia in tempo reale “StarCraft II”, titolo molto apprezzato dagli ingegneri che operano nel campo dell’intelligenza artificiale soprattutto per la lunga durata delle partite e il vasto spazio di gioco che ha centinaia di variabili. I militari che hanno avuto la fortuna di testare il prototipo di Carmel sono rimasti stupiti dalla semplicità dell’interfaccia e al fatto che sia veramente user friendly.

(Photo credit JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

