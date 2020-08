Ecco Lg Wing, lo smartphone a forma di T

26 Agosto 2020 – 18:43

(Foto: Android Authority)Lg Wing appare in video mostrando in modo più chiaro la filosofia dietro questo particolare design progettato dalla società coreana. Lo smartphone doppio schermo può infatti far ruotare quello superiore fino a creare una T che può essere anche coricata per facilitare il multitasking.

Lg ha deciso, per ora, di non presentare alcuno smartphone pieghevole non seguendo il percorso intrapreso ormai da tempo dai connazionali di Samsung dal primo Fold alla variante a conchiglia Z Flip. Al contrario, hanno puntato sulla soluzione della cover che va ad aggiungere un display secondario del tutto simile a quello principale integrato come per esempio con Lg G8x ThinQ oppure Lg V60 ThinQ.



Con Lg Wing l’approccio è leggermente differente, in un certo qual modo più vicino a Lg V10 che ai recenti modelli già citati. Come si può apprezzare nel video pubblicato da Android Authority, che mostra come il display principale da 6,8 pollici vada a ruotare di 90 gradi piazzandosi sopra (nella configurazione a T) oppure a lato (in quella a T coricata) del secondario quadrato da 4 pollici, l’idea è di sfruttare il prolungamento dello schermo per funzioni aggiuntive oppure per il multitasking (nell’esempio del filmato con la risposta alla chiamata durante la navigazione gps guidata).

Quale sarà la scheda tecnica di Lg Wing? Dovrebbe piazzarsi in una fascia media premium secondo le recenti voci che citano il medesimo display principale di Lg Velvet, il chip Snapdragon 765g con modulo 5g pronto a connettersi ai network di nuova generazione. La ram dovrebbe essere da 8 gb e la memoria interna da 128 gb. Nessuna voce per ora sul compartimento fotografico posteriore e anteriore.

Sembra ipotizzabile che il nuovo modello seguirà la scia del già citato Velvet non solo come base hardware, ma anche come fascia di prezzo non esagerata piazzandosi non lontana dai 649 euro dell’ultimo modello uscito.

The post Ecco Lg Wing, lo smartphone a forma di T appeared first on Wired.

Fonte: Wired