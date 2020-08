Dopo il documentario, arriva anche la serie su Tiger King

26 August 2020 – 11:50

L’impressione generale, nel guardare gli episodi della docuserie Tiger King, era che la realtà spesso e volentieri superi di gran lunga la fantasia. Ora però sarà ancora una volta la finzione a superare i fatti reali, dato che è in arrivo una miniserie fiction dedicata alla vicenda raccontata dal documentario a episodi divenuto popolarissimo su Netflix nei primi mesi del lockdown. Il titolo, almeno per ora, è Joe Exotic, prendendo quindi in prestito il nome del bizzarro personaggio che, dopo anni a lucrare su un grottesco allevamento di tigri, è ora in carcere per aver tentato di commissionare l’omicidio della sua acerrima rivale, l’animalista dal passato oscuro Carole Baskin.

A ordinare ufficialmente l’adattamento seriale è stata in queste ore Nbc Universal Television, che prospetta di mandare in onda la produzione su più canali, Nbc, Usa Network e anche sulla piattaforma di streaming Peacock. Dopo che negli scorsi mesi molti nomi illustri si erano detti interessati a interpretare i personaggi di questa assurda storia, per ora l’unica confermata è Kate McKinnon: l’attrice comica, una delle imitatrici più talentuose del Saturday Night Live e vista in film come Ghostbusters e Bombshell, darà appunto il volto a Baskin, la donna che ha sfidato pubblicamente Joe Exotic per via dello sfruttamento dei felini ma che, a sua volta, probabilmente nasconde interessi e segreti non del tutto lusinghieri.

Questa miniserie sarà scritta e prodotta da Etan Frankel, che in passato era stato sceneggiatore di serie come Friday Night Lights, Shameless, Animal Kingdom e Get Shorty. Mentre questa produzione sarà basata su un podcast della piattaforma americana Wondery, c’è un altro progetto dello stesso tenore che potrebbe vedere la luce nei prossimi mesi: il canale televisivo rivale Cbs, infatti, starebbe lavorando a un’altra serie tv basata sull’articolo Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild, apparso sul magazine Texas Monthly, e in cui sarebbe coinvolto l’attore Nicolas Cage, pronto a calarsi nei panni nel pittoresco allevatore di tigri.

