Come trasformare il set Lego Nes in una console funzionante

26 Agosto 2020 – 9:23

(Foto: Raymond / Wong InputMag)Assemblando i 2646 pezzi del glorioso set Lego dedicato al Nes alias Nintendo Entertainment System presentato solo qualche settimana fa si può ricreare un salotto stile anni ’80 con console, cartuccia, controller e tv a tubo catodico.

La televisione mostrerà una schermata di un livello di Super Mario Bros. e azionando la levetta laterale si potrà simulare il gioco. Tutto molto bello, ma se si volesse letteralmente trasformare il set Lego Nes in una console funzionante? È questa la domanda di base che si è fatta Raymond Wong di InputMag che si è armato di ferri del mestiere e tanta pazienza e ha realizzato una piccola perla dal fascino retrò.

Con alcuni espedienti molto furbi ha infatti reso la console di mattoncini in grado di riprodurre giochi e la tv a tubo catodico un vero e proprio schermo piuttosto moderno. Si è infatti dotato di un display fornito di porta hdmi che fosse della medesima dimensione (8 pollici) e rapporto (4:3) della piccola tv e l’ha incastonata nella struttura.

Per dare vita alla Nintendo Nes di Lego ha sfruttato Nes Classic ossia la versione del 2016 della console in dimensioni ridotte dotata di controller del tutto simili all’originale e con già precaricati alcuni giochi. In alternativa si poteva passare da un Raspberry Pi oppure un tablet Android sui quali caricare emulatore e rom (in modo legale). Ma la via presa da Raymond è stata molto più nerd e affascinante.

(Foto: Raymond / Wong InputMag)Ha infatti aperto la scocca di Nes Classic e ha rimosso la componentistica (piuttosto ridotta) inserendola all’interno della versione di Lego, facendogli spazio con la rimozione del sistema di inserimento e espulsione della cartuccia. Ha poi collegato via hdmi la tv e la console e il gioco era – letteralmente – fatto.

Per chi volesse cimentarsi nell’impresa ecco la pagina con tutte le istruzioni passo a passo. Di recente si era vista anche una versione modificata della storica console con proiettore integrato così da fare a meno della tv.

