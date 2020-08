App contapassi: le top 5 da scaricare

(Foto: Pixabay)Quali sono le migliori app contapassi che trasformano lo smartphone in un preciso pedometro? Sia su Android sia su iPhone sono numerose le scelte di software che tengono sempre sotto controllo quanti chilometri si sta camminando durante la giornata. Ci sono soluzioni semplici e immediate e altre più complesse e a tutto tondo. Abbiamo scelto le cinque migliori, per venire incontro a ogni esigenza.

Accupedo

(Foto: Accupedo) Accupedo è un’app gratuita disponibile sia per Android sia per iOs che misura i passi, le calorie bruciate, la distanza percorsa, la velocità, il tempo attivo e può archiviare il tutto in un’interfaccia semplice e intuitiva. L’archivio permette di salvare tutti i dati in modo sicuro e controllare i progressi. Il principio è quello di stimolare a camminare di più attraverso l’interazione coi social e con gli obiettivi da prefissare e cercare di superare. Molto comoda la possibilità di controllare il numero di passi in ogni momento senza dover aprire l’app.

Google Fit

(Foto: Google)Su Android c’è Google Fit già pre-installata che supporta tutti gli smartwatch Wear Os e anche le smartband di Xiaomi sincronizzandosi con app come Runkeeper, Strava, MyFitnessPal, Lifesum e così via. È scaricabile gratuitamente anche su iPhone, dove peraltro c’è un’app del tutto simile chiamata Salute che si sincronizza con Apple Watch e anche con buona parte dei servizi precedentemente elencati.

Step Counter – Pedometer

(Foto: Step Counter)Altra applicazione universale è Step Counter – Pedometer che si può scaricare su Android e iPhone fornendo un’interfaccia ricca di informazioni che non si limita a fungere da contapassi ma abbraccia a tutto tondo tutto ciò che riguarda il fitness dunque le calorie assunte quotidianamente, i progressi nel tempo e l’immancabile lato motivazionale. Utilizza il gps per una misurazione più precisa degli spostamenti. In alternativa, Activity Tracker per Android e iPhone non usa il gps.

Adidas Running by Runtastic

(Foto: Adidas)Adidas Running by Runtastic è una soluzione light dell’app di fitness omonima ed è disponibile gratis per Android e iPhone funzionando principalmente come contapassi dunque per chi cerca pochi fronzoli e più concretezza. Anche qui si trova un archivio sempre a disposizione per confronti col passato e la possibilità di impostare obiettivi. In più ci si può collegare alla piattaforma social Adidas.

Zombie Run

(Foto: Zombie Run)Infine un’alternativa gratis, divertente e originale come Zombie Run per Android e iPhone che spinge a camminare o anche a correre di più attraverso un approccio ludico. Di tanto in tanto questo pedometro emette il suono di uno zombie e si deve iniziare a correre per fuggire dalle sue grinfia.

