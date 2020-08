Quali sono le canzoni e i podcast che abbiamo ascoltato di più quest’estate su Spotify

25 Agosto 2020 – 18:03

Foto: SpotifyArrivati quasi alla fine dell’estate è tempo di bilanci, come quelli che fa Spotify, la piattaforma di streaming di musica, che ha stilato le classifiche delle canzoni e dei podcast più ascoltati, in Italia e nel mondo, dal primo giugno al 15 agosto. Perché, si sa, non si può parlare veramente d’estate se non c’è un tormentone estivo a farle da sottofondo.

Il brano più gettonato a livello globale, quello che ha sbaragliato la concorrenza di centinaia di altri artisti, è Rockstar di DaBaby (featuring Roddy Ricch) con oltre 380 milioni di stream.

Seguito da Blinding lights dei The weekend e da Roses (Imanbek remix) di Saint John.

Per quanto riguardo l’Italia, invece, a conquistare il primo posto è Mediterranea di Irama con 37 milioni di ascolti.

Il secondo e il terzo posto vanno rispettivamente a M’Manc di Geolier con Sfera Ebbasta e Shablo e Karaoke di Alessandra Amoroso e i Boombadash. Nelle prime dieci posizioni della classifica ci sono solo artisti italiani, come Carl Brave, Ghali o Fedez, ad eccezione però della quinta che è occupata da Mamacita dei Black Eyed Peas insieme a J. Rey Soul e Ozuna.

La classifica dei podcast

Sulla classifica podcast si riflette, invece, la voglia di informazione degli ascoltatori in tutto il mondo. Le prima tre posizioni sono occupate tutte da programmi dal taglio giornalistico. Al primo posto, con un milione di stream, c’è The Michelle Obama podcast che, come suggerisce il nome, è condotto dall’ex first lady che, insieme a ospiti ed esperti, discute di temi inerenti all’attualità.

Seguono Npr News Now, podcast quotidiano creato dalla radio pubblica americana che, in cinque minuti, racconta i fatti del giorno – e The Daily in cui le firme del New York Times, cinque giorni a settimana, trattano di un argomento di attualità specifico.

Vira più sull’intrattenimento, invece, la classifica italiana dove troviamo, in testa, Monologato Podcast, dove il regista e attore Filippo Ruggieri si occupa di recensioni, divulgazione culturale, news dalla società e dal mondo dello spettacolo. Al secondo posto Muschio Selvaggio, il podcast di interviste condotto da Fedez e lo youtuber Luis Sal e, infine, Il podcast di Alessandro Barbero: lezioni e conferenze di storia in cui il docente di storia medievale racconta alcune vicende del passato dall’alto interesse culturale.



