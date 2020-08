Qualche consiglio per fare vero smart working da settembre

25 Agosto 2020 – 9:03

Dopo la fase 2 della pandemia, a breve entreremo anche in quella dello smart working. Mai come ora si è parlato di questa modalità di lavoro, evidenziandone limiti e virtù. Ma certamente quello che la quasi totalità delle persone ha fatto non è il vero smart working, quanto più un surrogato “emergenziale”, introdotto da un giorno all’altro dalle aziende per far fronte ai problemi correlati al coronavirus. Per questo la fase 2 è tutta da studiare e ipotizzare. Al centro, la legge 81 del 2017, che regola il lavoro agile con punti ben precisi basati sulla libertà di scelta di uno strumento volto a favorire l’articolazione flessibile dei tempi e dei luoghi di lavoro.

Ma i dipendenti sono pronti? E le aziende? Variazioni, società che propone soluzioni di smart working e welfare aziendale, ha condotto una ricerca su un campione di 15mila lavoratori di aziende private, che avevano già adottato lo smart working, per capire come abbiano lavorato da casa. I risultati delineano una situazione piuttosto positiva. Il 75% degli intervistati dice di aver raggiunto un buon equilibrio e solo l’1% segnala troppe distrazioni tra le mura domestiche.

Per dirla con singole parole: attivo (19%), fiducioso (18%), determinato (15%), concentrato (13%), soddisfatto (10%) e orgoglioso (5%) sono gli aggettivi selezionati dall’80% del campione per descrivere come è stata vissuta la quotidianità lavorativa. Aggettivi come nervoso (6%), impaurito (5%), agitato (3%), frustrato (3%), angosciato (2%) e abbandonato (1%) sono stati selezionati dal 25%. Nel 15% dei casi la qualità del lavoro è peggiorata, nel 59% è rimasta invariata e nel 26% è migliorata. A tal proposito 9 persone su 10 – parimenti uomini e donne – vorrebbero continuare a lavorare così.

Sfumature di lavoro agile

La ricerca non specifica se in modo permanente o solo alcuni giorni a settimana, ma arriva in soccorso Arianna Visentini, amministratore delegato, presidente e fondatrice di Variazioni. “Chi ha risposto conosce la giusta accezione della parola smart working, dal momento che lavora in aziende che già lo adottavano. E dove la media, prima del lockdown, era di 3,5 giorni al mese a persona di lavoro da casa”. Sarebbero quindi persone realmente interessate ad adottarlo per sempre.

Non senza ombre. “I giovani sono la categoria più ottimista e serena, hanno avuto minori difficoltà con il lavoro agile – prosegue Visentini –. Non abbiamo il dato di quanti rispondenti abbiano figli, ma analizzando le età, notiamo che la fascia 36-45 anni è quella che ha vissuto bene l’emergenza, ma ha ritenuto sia stata difficile da gestire (44%), come la fascia 46-55 anni (40%)”. A livello di genere, spiega l’esperta, “notiamo una piccola differenza non troppo significativa. Le donne dicono di essere state, in partenza, meno smart, tecnologiche, autonome. Non so se sia una percezione, e quindi siano più umili circa le proprie capacità, o è perché sono più propense a riconoscere il fatto di aver irrobustito le competenze”.

Questione di fiducia

“L’esperienza ha consentito ai manager di fidarsi dei collaboratori”, va avanti Visentini. Mentre prima c’erano resistenze, in primis dubbi legati alla produttività, dice, “ora i top manager non perdono occasione per dire che è stata un’esperienza inaspettata, da scettici che erano, si ritrovano a dover rivedere le proprie convinzioni e strategie future. I vantaggi sono evidenti e quindi è necessario tutelare e dare equilibrio ai lavoratori”.

E qui torniamo alla famosa legge 81 del 2017. Il lavoro agile prevede complementarietà tra le parti, c’è un tema giuridico normativo da non sottovalutare. L‘accordo tra azienda e lavoratore è il primo passo. “Può suggerire e prevedere che i giorni in cui io posso stare a casa sono fissi, ma se ho necessità di tornare in ufficio anche quei giorni, devo poterlo fare – dice la manager –. Quello che stiamo cercando di costruire è un sistema razionale e organizzato per cui il lavoratore raggiunge un alto livello di indipendenza, ha tecnologie e spazi adeguai per operare. La soddisfazione deve essere l’esito di tutti questi fattori che fanno dire al dipendente che gli conviene sceglierlo. Dimentichiamoci quello che è successo durante il lockdown, il lavoro agile è tutto un altro mondo”.

Le regolamentazioni

D’altra parte non è automatico che i lavoratori sappiano l’esatto funzionamento di tutta la macchina. “Deve essere fatto un percorso in cui le parti sociali hanno un ruolo importante. Le aziende e i sindacati lo devono raccontare nel modo più chiaro possibile, così che le persone imparino a essere guidate e a intercettare eventuali abusi, come per esempio firmare un accordo con giorni imposti”, dice Visentini. Anche il governo si sta muovendo per cercare di regolare ancora di più il lavoro agile.

“Da questo punto di vista, sono timorosa. Guardo con prudenza una iper regolazione. Alcune tutele potrebbero trasformarsi in vincoli”, commenta l’esperta. Un esempio: spegnere il server a una data ora. Ma se il lavoratore, organizzandosi, ha un impegno a metà giornata e invece garantisce continuità lavorativa anche dopo l’ora di spegnimento del server? O ancora, dice la numero uno di Variazioni. “il governo propone una mappatura delle mansioni che possono fare lavoro agile. Magari però un’azienda manifatturiera ha una tecnologia in fabbrica che permette all’operaio di lavorare da remoto. Perché penalizzare alcune fasce?”

“Il mio invito è quello di prorogare fino a dicembre il regime semplificato, ma usare questi mesi per applicare il lavoro agile vero, quello della legge 81, senza variarla, ma piuttosto stilando linee guida che mettano in guardia da tutti i suoi cattivi utilizzi”, propone Visentini, “e aprano alla contrattazione integrativa”.

“Troppo” lavoro

Tra i problemi maggiormente riscontrati durante il lockdown c’è sicuramente l’overworking, ovvero lavoro in più di cui sono stati caricati i dipendenti, da smaltire. Dalla ricerca emerge che una persona su cinque ha lavorato più di quanto dovuto. L’iper-connessione e la tendenza a lavorare più ore rispetto al normale orario prefissato è un rischio concreto, che si lega a un altro tema, quello degli straordinari.

Anche qui, Visentini riconosce che ci siano state diverse fasi. Prima del lockdown “la percezione di molte aziende era: ti faccio un favore a consentirti lo smart working, non sono sicura mi convenga davvero. Quindi nel 95% dei casi non riconoscevano gli straordinari perché non sapevano misurare il risultato del lavoro”. Poi c’è stato il Covid-19 che ha portato con sé l’iper lavoro, anche per acquisire competenze. “Adesso si apre la terza fase, quella di stabilità – conclude l’esperta -. Le aziende hanno capito la convenienza anche economica dello smart working e possono quindi capire se lo straordinario è un tema di cui farsi carico. Ora come ora sono ancora una nicchia quelle che lo fanno. Se ne riparlerà a gennaio”.

The post Qualche consiglio per fare vero smart working da settembre appeared first on Wired.

Fonte: Wired