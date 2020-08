L’Italia vuole il Tribunale europeo dei brevetti, ma non sceglie in quale città

25 August 2020 – 15:10

(Photo by Mairo Cinquetti/NurPhoto/Getty Images)È ancora tutta da dirimere la controversia nata sulla possibile candidatura di Milano come futura sede del Tribunale dei brevetti unitario. Tra poco più di venti giorni si riuniranno i rappresentanti dei paesi europei per decidere quale città prenderà il posto di Londra che, prima della Brexit, era stata designata per ospitare il tribunale. La scelta è stata rimandata per anni, in attesa di capire in che modo si sarebbe formalizzati i rapporti tra Unione europea e Regno Unito, ma con l’ufficializzazione dell’uscita, avvenuta un mese fa, a cui è seguita la rinuncia di sottostare al diritto comunitario, i tempi si sono fatti più stretti. Non è ancora chiara la posizione del governo italiano che non ha dichiarato se vuole appoggiare la candidatura di Milano, come chiedono Partito democratico, Italia Viva e l’opposizione con la Lega in testa, o se accogliere la proposta del Movimento 5 Stelle che, invece, preferirebbe Torino.

Il pressing su Milano

Rinunciare a presentare una città italiana come probabile sede del Tribunale significherebbe rinunciare potenzialmente a un’occasione di indotto consistente per il nostro paese che ammonta, secondo le ultime stime riportate da Il Sole 24 ore, a circa 300 milioni di euro all’anno. A questo si aggiungerebbero i guadagni anche di attività collaterali come quelle degli studi legali specializzati, dei Politecnici o dei poli universitari specializzati. Che sia Milano o Torino, quello che mette d’accordo tutti gli schieramenti politici è di non sprecare un’opportunità del genere. A inizio agosto gli esponenti della maggioranza avrebbero inviato una lettera al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per chiedere che venga presa “una decisione rapida e condivisa da parte del governo, in tempo utile per ufficializzare la candidatura prima della riunione del Comitato del 10 settembre 2020”.

Un’altra lettera, sempre nello stesso periodo, è stata recapitata al premier Giuseppe Conte. I firmatari, questa volta, sono il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il presidente della Camera di commercio ambrosiana, Carlo Sangalli, quello di Assolombarda, Alessandro Spada, e di Alisei, Diana Bracco. La richiesta? Promuovere “con convinzione” la candidatura di Milano perché “sede più adatta” per ospitare gli uffici del Tribunale. Per Fontana, Sala, Sangalli e gli altri, l’Italia avrebbe buone chance di spuntarla su gli altri nomi in lizza, Parigi e Amsterdam, in quanto il nostro paese “è uno dei primi in Europa per numero di brevetti registrati”. Inoltre, la capitale francese ospita già la Corte centrale, mentre nei Paesi Bassi si trova già l’Agenzia europea per il farmaco (Ema).

Sono già due anni che Milano, dopo aver perso per un soffio la possibilità di ospitare l’Ema, è la designata da più correnti politiche per ospitare il Tribunale dei brevetti. In caso di mancanza di alternative valide, sempre secondo il Sole, potrebbe accadere che le divisioni centrale di Francia e Germania assumano le deleghe che sarebbero dovute spettare alla sede londinese.

