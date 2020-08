La California brucia ancora

25 Agosto 2020 – 15:03

La California è da giorni sotto il costante assedio degli incendi, tra i più ampi nella storia dello Stato, che sono già costati l’evacuazione dalle proprie abitazioni di oltre 100mila persone e la morte di almeno sette.

Si stima che ad andare a fuoco finora sia stata una superficie pari al doppio dell’intera area di Los Angeles e due volte quella bruciata in tutto lo scorso anno nel paese, secondo i numeri riportati dal Los Angeles Times.

Un bilancio purtroppo destinato ad aggravarsi ulteriormente a causa dei venti secchi e delle tempeste di fulmini senza pioggia che stanno diventando la pericolosa norma nella regione, previsti dai meteorologi in queste ore. Pensate che in pochi giorni ne sono caduti più di 11mila.

The post La California brucia ancora appeared first on Wired.

Fonte: Wired