I dettagli che magari vi sono sfuggiti nel trailer di The Batman

25 Agosto 2020 – 15:03

https://www.youtube.com/watch?v=h9lw3NrTQBQ

Negli scorsi giorni, durante il grande evento digitale Dc FanDome, fra le tante novità è stato rivelato anche il trailer di The Batman, il nuovo film che rifonderà l’iconografia dell’eroe dei fumetti. A dare nuovo volto a Bruce Wayne e alla sua controparte mascherata nella pellicola diretta da Matt Reeves sarà questa volta Robert Pattinson. La clip di anticipazione ha confermato alcune anticipazioni, ovvero che si tratterà di un film molto cupo e delle atmosfere mystery, in cui un giovane Uomo pipistrello dovrà indagare su un intrigo che arriva fin nelle profondità di Gotham. Ma ecco cosa è possibile capire da alcuni dettagli del video.

Il trailer si apre letteralmente col suono di un nastro adesivo che, si vede poi subito, serve ad arrotolare la testa di un malcapitato: su di esso si legge la scritta “No more lies“, niente più bugie. Il dettaglio dà già l’idea di come sarà il film: una detective story in cui un giovane Batman dovrà venire a capo di una serie di misteriosi ed efferati omicidi legati alla corruzione di Gotham, in cui potrebbe essere coinvolta la stessa famiglia Wayne.

“Sta diventando una celebrità“, si sente a un certo punto della clip, probabilmente con la voce dell’attore Andy Serkis che interpreta il fido Alfred. La frase si spiega col fatto che Reeves ha chiaramente affermato di non voler creare l’ennesima origin story legata all’Uomo pipistrello: è stato chiaramente specificato, invece, che ci troviamo nel secondo anno di attività del Cavaliere mascherato, che dunque sta affermando la sua posizione in città e per questo sta attirando l’attenzione (e le ire) dei più grandi criminali. In molti hanno notato come finalmente Batman sia mostrato con del trucco scuro sugli occhi, che permette di confondere il colore della pelle quando indossa la maschera.

Nel film si vedranno però le origini dei suoi nemici più significativi. Come sostiene lo stesso Reeves, le versioni di Catwoman, Enigmista e Pinguino nella pellicola non saranno quelle a cui siamo abituati, anzi il loro percorso è ancora in divenire: “Selina [Kyle] non è ancora Catwoman. Questo è parte del suo percorso“, dice il regista e infatti vediamo l’attrice Zoë Kravitz in quelli che possono essere i panni di una comune ladra di appartamento. Anche Colin Farrell, pur irriconoscibile, non ha ancora l’aspetto classico del mefitico Pinguino.

Sempre per quanto riguarda i villain, il biglietto con la filastrocca che vediamo all’inizio indirizzato a Batman è quasi certamente vergato da uno dei suoi antagonisti più folli, l’Enigmista qui interpretato da Paul Dano, che si intravede in un fotogramma davvero brevissimo tutto mascherato e con del nastro adesivo in mano. Ma guardando con attenzione al biglietto si può intuire il per ora ipotetico coinvolgimento di un’ennesima entità nemica dell’eroe col mantello, ovvero la Corte dei gufi, un gruppo di influenti cittadini di Gotham che agiscono nell’ombra per manipolarne i destini (quando una voce distorta dice a Bruce Wayne, verso la fine del trailer, “Ne fai parte anche tu“, si riferisce a questo?).

A proposito di indovinelli, è chiaro che il motore della storia sarà proprio lo scambio di giochi di parole disseminati dall’Enigmista (o chi per lui) e rivolti a Batman. In uno si legge “Haven’t a clue? Let’s play a game, just me and you” (“Nessuna idea? Giochiamo solo io e te”). In particolare poi si legge anche l’enigma “What does a liar when dead?” (“Cosa fa un bugiardo morto?”). La risposta è suggerita da un codice cifrato, ma alcuni utenti su Twitter sembrano aver trovato già la soluzione: “He lies still“, un gioco di parole che in inglese può significare sia “se ne sta sdraiato immobile” sia “continua a mentire”.

Le minacce al protagonista verranno però da più fronti. I titoli di giornale sparsi nel corso del trailer permettono per esempio di intuire che il personaggio chiamato Don Mitchell Jr viene nominato sindaco, ma scene successive (quelle in cui un’auto irrompe in un edificio) ci dicono chiaramente che siamo assistendo al suo funerale. Altri titoli invece fanno riferimento a Sal Maroni, uno dei più grandi boss della malavita di Gotham (quello che, per intenderci, fece sfigurare il procuratore Harvey Dent, futuro Due Facce). Sappiamo inoltre che l’attore John Turturro interpreterà qui (anche se per ora non si vede) Carmine Falcone, altro grande nome della mafia cittadina.

“Sono vendetta“, dice Batman dopo aver massacrato di botte uno dei teppisti dai volti dipinti che cerca di affrontarlo. Non è una scena poco significativa dato che Reeves ha rivelato che il personaggio è in completa evoluzione: non è ancora l’eroe totalmente celebrato che ci potremmo aspettare, anzi fra i cittadini di Gotham c’è chi potrebbe averne timore. Poco dopo si vede anche qualcuno che gli spara una pallottola a bruciapelo: fortunatamente il nuovo Batcostume, nonostante appaia costruito con ritagli di vari tessuti, sembra essere a prova di proiettile.

