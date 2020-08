Final Cut Pro X, tutte le novità della 10.4.9

25 August 2020 – 19:12

Apple annuncia le novità previste per la versione 10.4.9 di Final Cut, orientate anzitutto nel facilitare la collaborazione da remoto.

The post Final Cut Pro X, tutte le novità della 10.4.9 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico