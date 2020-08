e-Bike: ecco come funziona la bicicletta “a motore”

25 Agosto 2020 – 9:03

(Foto: Bianchi)Con il termine e-bike si definisce la bici elettrica o – meglio dire – la bicicletta dotata di propulsore elettrico per l’assistenza alla pedalata. Mezzo di trasporto ibrido tra un due ruote che sfrutta soltanto l’energia umana e uno spinto da un motore, la e-bike è stata protagonista di una rapida ascesa a livello commerciale grazie al progressivo abbassamento dei costi, una tecnologia sempre più importante a bordo e i numerosi incentivi statali che hanno aiutato sempre più utenti a acquistare un modello, anche in Italia. Ecco come funziona una e-bike.

La storia delle e-bike

(Foto: Nua Electrica)L’idea di una bicicletta con motore elettrico nasce a fine del diciannovesimo secolo grazie al primo prototipo a triciclo dell’ingegnere francese Gustave Trouvè con una dimostrazione sulle strade parigine il 19 aprile 1881, presso Rue Valois. Quattro anni più tardi, negli Usa, Ogden Bolton Jr brevettò una bicicletta con un motore che assisteva il moto della ruota anteriore. Negli anni ’50 del ventesimo secolo, il californiano Jesse D. Tucker mostrò un modello in grado di attivare o meno la spinta a piacere.

Da quel momento le bici con motore elettrico progredirono fino a raggiungere i tempi moderni con propulsori e batterie sempre più performanti, duraturi (fino a 200 km) efficienti e leggeri. E nascosti, con tutte le teorie mai veramente dimostrate sull’uso del doping meccanico nel ciclismo professionistico dello scorso decennio.

Come funzionano le e-bike moderne

(Foto: Ducati)A differenza delle prime biciclette con motore elettrico che agivano sulla ruota anteriore, le e-bike moderne piazzano il propulsore in corrispondenza del movimento centrale dove si trova la corona ossia il componente metallico circolare dentato che aggancia la catena di trasmissione, che viene azionata dal movimento dei pedali per spingere la ruota posteriore attraverso i pignoni.

Proprio come se qualcuno aiutasse il ciclista durante il moto, il motore elettrico eroga una spinta che alleggerisce lo sforzo e aumenta la velocità. Il propulsore è alimentato da una batteria agli ioni di litio di solito nascosta nei tubi del telaio oppure in un alloggiamento che comunque non infici l’areodinamica durante il viaggio.

Come guidare una e-bike

(Foto: Jeep)

Grazie a comandi piazzati sul manubrio è possibile selezionare la potenza di spinta; naturalmente più è alta meno sarà l’autonomia. La legge italiana impone una velocità massima di 25 km/h per la spinta del motore che dunque viene si ferma una volta raggiunto quel limite, anche se avrebbe la possibilità di andare oltre.

Le e-bike possono essere di tutti i tipi: da corsa, mountain bike, city bike, pieghevoli e così via e ci sono anche sistemi per aggiungere in un secondo momento il motore+batteria alla bici già esistente. Va da sé che la guida rimane la medesima di una bicicletta tradizionale con la differenza di abituarsi a questa accelerazione soprattutto in partenza.

I benefici maggiori di una e-bike arrivano proprio quando si parte, ma anche e soprattutto quando si è in salita perché si va a bilanciare in modo ottimale l’azione della gravità in modo particolare sulle pendenze più impegnative. Il consiglio è quello di utilizzare rapporti più agili per ottimizzare la spinta senza affaticarsi troppo.

Discorso diverso in discesa dove è consigliabile spegnere l’assistenza dato che sarebbe inutile e serve prendere confidenza con un baricentro che può essere diverso da quello normale per via dei componenti aggiuntivi. Infine, alcuni modelli di e-bike sono dotati di recupero dell’energia in frenata e quando si va in discesa, per ricaricare la batteria.





The post e-Bike: ecco come funziona la bicicletta “a motore” appeared first on Wired.

Fonte: Wired