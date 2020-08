Crucial X6, SSD rapida e ultracompatta

25 August 2020 – 16:30

A partire dal 1 settembre inizieranno le consegne delle nuove SSD Micron Crucial X6: rapide, leggere e ultracompatte, con capacità fino a 2TB.

The post Crucial X6, SSD rapida e ultracompatta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico