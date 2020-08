Blender, anche Microsoft supporta il 3D open source

25 Agosto 2020 – 16:48

Microsoft a fine luglio, Ubisoft in queste ore: la Blender Foundation trova nuovi supporti e l’attività open source e free del gruppo può continuare.

