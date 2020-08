Amazon Room Decorator: prima in AR, poi si acquista

25 Agosto 2020

Amazon Room Decorator è un nuovo servizio di realtà aumentata che consente di sperimentare nuovi arredamenti per la propria casa per poi acquistarli.

