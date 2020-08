Su WhatsApp torna la funzione più utile per i fotografi

24 Agosto 2020 – 14:28

Nelle prossime versioni di WhatsApp per smartphone iOS e Android è in arrivo una funzione che aveva già fatto capolino all’interno del software, per poi però sparire nei mesi scorsi. Sfruttandola è possibile accedere alla fotocamera interna all’app in pochi passi e inviare velocemente foto e video ai propri contatti.Continua a leggere



Nelle prossime versioni di WhatsApp per

Continua a leggere Nelle prossime versioni di WhatsApp per smartphone iOS e Android è in arrivo una funzione che aveva già fatto capolino all’interno del software , per poi però sparire nei mesi scorsi. Sfruttandola è possibile accedere alla fotocamera interna all’app in pochi passi e inviare velocemente foto e video ai propri contatti.

Fonte: Fanpage Tech