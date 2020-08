Immuni raggiunge quota 5 milioni di download

24 Agosto 2020 – 16:48

L’app Immuni raggiunge 5 milioni di download: confermata la lenta ascesa registrata nel mese di luglio, ma sarebbe stato importante accelerare prima.

