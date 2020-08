Google Pixel 5, ecco le prime foto e la scheda tecnica

24 Agosto 2020 – 18:43

(Foto: 9to5Google)Pixel 5 è apparso in una foto (poi subito cancellata) assieme al fratello minore Pixel 4a 5G, confermando tutte le anticipazioni sul design del top di gamma di Google atteso per l’autunno. Non è ancora chiaro se e quando arriverà in Italia, ma è verosimile che anche il nostro paese – prima o dopo – sarà coinvolto dall’uscita della nuova ammiraglia della quale ormai si sa praticamente tutto.

La telenovela dei nuovi Pixel non si è conclusa con l’ufficializzazione di Pixel 4a (qui la nostra recensione) perché rimangono ancora in sospeso la versione dotata di modulo 5G e il top di gamma Pixel 5 che sono stati soltanto menzionati durante l’evento. A dare più consistenza ai rumors è arrivato un redditor che ha pubblicato un thread contenente l’immagine qui sopra e lo ha cancellato a stretto giro di posta, ma ormai tutte le informazioni e le foto erano state salvate.

Come raccontato su 9to5google, tutto è confermato a proposito dell’estetica con il nuovo Pixel 4a 5G bianco a destra e il Pixel 5 nero a sinistra. Entrambi dotati di pannello oled, con il primo da 6,2 pollici e il secondo da 6 pollici con frequenza a 90 Hz. Il design sarà identico con il lettore dell’impronta digitale tondo al centro del lato posteriore e un modulo fotografico a triplo sensore posti simmetricamente con il flash in alto. La superficie del dorso di Pixel 5 è di tipo plastico con una texture apprezzabile.

La fotocamera principale sarà da 12,2 megapixel (Sony IMX363) con grandangolo 0.5x (dunque niente tele) e c’è un terzo sensore sconosciuto, forse per la profondità. La batteria sarà da 4000 mAh, il chip uno Snapdragon 765g appunto con modulo 5g incluso e accompagnato da 8 gb di ram. La fotocamera frontale sarà da 8 megapixel mentre il jack da 3,5 mm sarà presente solo su 4a 5G. Un hardware molto poco appariscente a una prima lettura.

Ricordiamo che, almeno al debutto, Pixel 4a 5G e Pixel 5 saranno prerogativa di soli nove paesi ossia Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Irlanda, Regno Unito, Taiwan e Usa. Si conosce il prezzo americano di 4a 5G che sarà di 499 dollari, cioè circa 425 euro.



