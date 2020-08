AVM, tutti i Fritz passano al nuovo OS 7.20

24 Agosto 2020 – 13:48

AVM annuncia di aver terminato il rollout degli aggiornamenti del sistema operativo per i propri dispositivi dedicati allo sviluppo di reti mesh.

