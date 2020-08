24 agosto 1995: 25 anni fa nasceva Windows 95

24 Agosto 2020 – 19:48

Compie 25 anni Windows 95, lanciato il 24 agosto 1995: era l’era d’oro del sistema operativo Windows, nascevano menu start e barra delle applicazioni.

