Google Drive: falla permette di inviare malware?

23 August 2020 – 16:18

Una falla di sicurezza di Google Drive potrebbe permettere la diffusione di malware, semplicemente sfruttando la condivisione di file tramite link.

