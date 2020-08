Su WhatsApp arriva la ricerca avanzata per ritrovare foto, video e documenti nelle chat

21 Agosto 2020 – 17:28

Per gli utenti iOS non è una novità, ma su Android la ricerca avanzata all’interno delle chat non era ancora arrivata. Permetterà di trovare scampoli di testo in tutte le conversazioni filtrando i risultati per tipologia di contenuti: dalle foto ai video, passando per link, documenti, gif animate e file audio.Continua a leggere



Per gli utenti iOS non è una novità, ma su Android la ricerca avanzata all’interno delle chat non era ancora arrivata. Permetterà di trovare scampoli di testo in tutte le conversazioni filtrando i risultati per tipologia di contenuti: dalle foto ai video, passando per link, documenti, gif animate e file audio.

Continua a leggere Per gli utenti iOS non è una novità, ma su Android la ricerca avanzata all’interno delle chat non era ancora arrivata. Permetterà di trovare scampoli di testo in tutte le conversazioni filtrando i risultati per tipologia di contenuti: dalle foto ai video, passando per link, documenti, gif animate e file audio.

Fonte: Fanpage Tech