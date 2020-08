Samsung, è in arrivo uno smartphone pieghevole economico

21 Agosto 2020 – 12:43

(Foto: Samsung)Samsung starebbe preparando uno smartphone pieghevole economico che potrebbe uscire nei prossimi mesi abbassando in modo netto le pretese economiche rispetto ai modelli già usciti. Sarebbe un cambio radicale in un segmento che, nonostante la pandemia, sembra aver tenuto bene e ora vuole allargarsi a un pubblico molto più ampio.

Come anticipato dal blog focalizzato sul brand coreano, SamMobile, Samsung starebbe quindi lavorando a una proposta low-cost che corrisponderebbe alla sigla Sm-F415 e si riferirebbe a un cellulare con schermo flessibile del quale si conoscono solo alcuni piccoli dettagli dell’hardware e del design.

Nello specifico, una memoria da 64 o 128 gb e una scelta di tre possibili colorazioni come blu, verde e nero. Non si sa altro, ma è chiaro che se smartphone pieghevole economico sarà allora si dovrà scendere a numerosi compromessi a livello di scheda tecnica con una componentistica ben lontana sia dal primo Samsung Galaxy Fold sia dal più recente Samsung Galaxy Z Flip.

E la soluzione della conchiglia sembra l’ipotesi più fattibile proprio per mantenere bassi i costi di produzione, con un’architettura concreta e dimensioni più compatte di Z Fold. Si potrebbe così risparmiare su batteria, fotocamere e anche sul modulo cellulare che potrebbe essere 4G e non 5G.

Quale potrebbe essere il prezzo di vendita? Dato che si parla di un pieghevole, non si può certo immaginare un costo paragonabile a quello di un modello tradizionale low cost quindi sarebbe già un buon risultato scendere sotto la soglia dei 1000 dollari / euro, visto il processo produttivo particolare con il display flessibile naturalmente componente più esoso.

Oltre a Samsung, Huawei e Motorola si attende che anche altri produttori prendano la via dei foldable. Se Apple sembra stare saggiamente alla finestra, senza fretta, qualcosa potrebbe muoversi con gli altri colossi cinesi, Xiaomi in testa.

