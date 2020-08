L’erede del mitico ZX Spectrum è già un successo

21 Agosto 2020 – 12:23

Continua ad allungarsi la saga dello ZX Spectrum, il personal computer che negli anni Ottanta ha battezzato la vita informatica di tanti programmatori e videogiocatori. Storico rivale del Commodore 64, il pc realizzato dalla britannica Sinclair Research torna alla ribalta con la versione Next Issue 2, successore del primo Next comparso tre anni fa, rispetto al quale offre varie migliorie in tema di potenza, velocità e grafica. Nonostante i quasi quarant’anni trascorsi dal debutto, c’è ancora una comunità di appassionati che si diletta con lo Spectrum, tanto che a tre settimane dal termine della raccolta fondi il nuovo modello ha accumulato più di 1,3 milioni di euro.

Dotato di un processore più veloce, modalità video ad alta risoluzione e memoria raddoppiata rispetto alla versione precedente, l’ultimo arrivato consentirà di giocare con le cassette originali, oltre ai nuovi titoli realizzati dalla comunità di sviluppatori e dedicati al computer griffato dall’arcobaleno sul lato destro. Che resta, inoltre, una valida soluzione per avvicinarsi alla programmazione, che almeno per gli over 30 esercita un certo fascino rispetto ai tanti strumenti più moderni, permettendo di scrivere un nuovo gioco in poco tempo. Chi è interessato trova qui informazioni e il sistema per prenotare lo ZX Spectrum Next Issue 2 al costo di 360 euro (spese di spedizione incluse), armandosi però di pazienza perché la consegna è prevista per l’agosto del prossimo anno.

