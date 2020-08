Fortnite ha organizzato un torneo per l’addio all’App Store: in palio solo prodotti non Apple

21 Agosto 2020 – 20:28

La Coppa #FreeFortnite è un’occasione per salutare gli utenti iOS che presto non potrebbero non poter più giocare a Fortnite da iPhone, ma anche l’ultima trovata pubblicitaria di Epic Games per tenere accesi i riflettori su una vicenda che contrappone due multinazionali con interessi contrastanti.Continua a leggere



La Coppa #FreeFortnite è un’occasione per salutare gli utenti iOS che presto non potrebbero non poter più giocare a Fortnite da iPhone, ma anche l’ultima trovata pubblicitaria di Epic

Continua a leggere La Coppa #FreeFortnite è un’occasione per salutare gli utenti iOS che presto non potrebbero non poter più giocare a Fortnite da iPhone, ma anche l’ultima trovata pubblicitaria di Epic Games per tenere accesi i riflettori su una vicenda che contrappone due multinazionali con interessi contrastanti.

Fonte: Fanpage Tech