Bolsonaro ha scambiato un uomo affetto da nanismo per un bambino

21 Agosto 2020 – 15:03

(foto: EVARISTO SA/AFP via Getty Images)Poteva essere un semplice incontro con i propri sostenitori ed elettori, ma il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha trasformato una visita per l’inaugurazione di una centrale elettrica in una vicenda ai limiti del grottesco. Durante il consueto bagno di folla con annesse strette di mano e abbracci ai presenti – nonostante il paese sia uno dei più colpiti al mondo dal coronavirus – il presidente ha preso in braccio e sollevato in aria una persona affetta da nanismo, credendo si trattasse di un bambino. L’errore è stato subito sottolineato da chi si trovava accanto a Bolsonaro, il quale però ha insistito nella sua valutazione errata: “No, non è un bambino”, dichiara in un video ripreso sul momento il presidente del Brasile.

Ci sono state – ovviamente – parecchie risate e molto imbarazzo generale, anche per la vittima della gaffe; Bolsonaro però, come se nulla fosse, dopo un po’ ha abbassato le braccia e fatto scendere l’uomo per continuare a salutare i propri sostenitori che lo attendevano qualche metro più in là.

Nemmeno a dirlo, il video della malaparata è diventato virale ai quattro angoli del globo.



