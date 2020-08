Anche gli editori ora sono contro Apple, vogliono pagare meno commissioni su App Store

21 August 2020 – 13:35

Mentre Apple si difende in tribunale per aver fatto sparire Fortnite dall'App Store, una importante associazione di editori negli Stati Uniti ha inviato una lettera al numero uno dell'azienda Tim Cook, nella quale chiede condizioni economiche più favorevoli per gli abbonamenti sottoscritti dai lettori all'interno dell'ecosistema del gruppo.



Mentre Apple si difende in tribunale per aver fatto sparire Fortnite dall'App Store, una importante associazione di editori negli Stati Uniti ha inviato una lettera al numero uno dell'azienda Tim Cook, nella quale chiede condizioni economiche più favorevoli per gli abbonamenti sottoscritti dai lettori all'interno dell'ecosistema del gruppo.

Fonte: Fanpage Tech