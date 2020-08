Tutti i modi per usare la fotocamera reflex o mirrorless come webcam

20 August 2020 – 14:55

(Foto: Canon)Anche Sony si è unita al nutrito gruppo di produttori di reflex, mirrorless e actioncam che permettono di usare le fotocamere come webcam per computer, una funzione sempre più utile in questi tempi di smart working e videochiamate sempre più frequenti.

Il colosso nipponico segue la scia di Canon, Fujifilm, Panasonic e GoPro per aumentare in modo netto la qualità installando semplicemente un apposito software, ecco come fare.

Sony

(Foto: Sony)Sony è appunto l’ultima marca a offrire questa possibilità con il software Imaging Edge Webcam per Windows 10 che copre praticamente l’intero catalogo dalla mirrorless A7S del 2014 alla recente A7R Iv ma anche i modelli A6600, Rx100 Iv e le reflex dalla A68 del 2015. Così come per gli altri software, si dovrà selezionare il modello, scaricare il software e si potranno regolare i parametri direttamente dalla fotocamera connessa. Si potrà poi usare come una normale webcam via usb con Zoom e gli altri software per videochiamate.

Canon



Canon ha predisposto il software Eos Webcam Utility per Windows e Mac che trasferisce via usb l’output dalla fotocamera al pc abbracciando soprattutto i modelli più recenti come Eos R, Eos 5D Mark IV, Rebel T7i, Eos M6 Mark II e Powershot SX70 Hs.

Fujifilm

L’altro popolare brand giapponese Fujifilm aveva presentato il software gratuito X Webcam per pc e più recentemente anche per MacOs, per collegare sempre via usb la fotocamera al computer. All’inizio erano compatibili solo i modelli delle X-Series e le medio formato, ma il numero è in costante aumento.

Panasonic

(Foto: Panasonic)Discorso molto simile per Panasonic con il software Lumix Tether for streaming che si rivolge a utenti su pc e mac con la possibilità di collegare la fotocamera non solo via usb, ma anche hdmi ove disponibile. Per il momento funziona con Gh5, Dc-G9, Dc-Gh5S, Dc-S1, Dc-S1R e Dc-S1H.

GoPro

Infine, anche la società leader nelle actioncam, GoPro, ha preparato un software per trasformare la sua top di gamma Hero8 Black in una webcam di qualità. Il software per pc e mac richiede qualche passaggio in più con il download su scheda sd del necessario update da trasferire poi alla actioncam prima di scaricare l’utility sul computer. Il collegamento avviene dunque via usb.

Per il momento non esiste ancora un software ufficiale per Nikon, è possibile appoggiarsi a programmi esterni consigliati dalla società, come Obs, che però potrebbero non funzionare con tutti i modelli.



