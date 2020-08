L’impegno di Huawei per la protezione dell’ambiente

20 Agosto 2020 – 10:48

La sostenibilità ha massima priorità nella strategia di sviluppo di Huawei, che stabilisce i suoi programmi in base agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

The post L’impegno di Huawei per la protezione dell’ambiente appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico