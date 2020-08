Le videochiamate di Zoom arrivano sugli smart display di Google, Amazon e Facebook

20 August 2020 – 17:00

Il popolare servizio che durante il lockdown ha tenuto in contatto milioni di persone sta per sbarcare sugli smart display dei tre nomi più influenti del settore. I display intelligenti Google Nest Hub, Facebook Portal e Amazon Echo Show ospiteranno l’app per le videochiamate entro le prossime settimane.Continua a leggere



Il popolare servizio che durante il lockdown ha tenuto in contatto milioni di persone sta per sbarcare sugli smart display dei tre nomi più influenti del settore. I display intelligenti Google Nest Hub, Facebook Portal e Amazon Echo Show ospiteranno l’app per le videochiamate entro le prossime settimane.

Continua a leggere Il popolare servizio che durante il lockdown ha tenuto in contatto milioni di persone sta per sbarcare sugli smart display dei tre nomi più influenti del settore. I display intelligenti Google Nest Hub, Facebook Portal e Amazon Echo Show ospiteranno l’app per le videochiamate entro le prossime settimane.

Fonte: Fanpage Tech