Il sistema portatile per creare musica con i suoni di 160 strumenti

20 Agosto 2020 – 15:03

Sembra un incrocio tra una mini astronave e un giocattolo, ma in realtà HapsBox è un dispositivo musicale portatile che permette di creare melodie attraverso una sequenza dei vari suoni integrati nel sistema. Come tutti i suoi simili, la macchina si rivela utile per i professionisti del settore, che possono utilizzarla per affinare brani e sperimentare nuove armonie collegandola ad altri strumenti, come anche per gli appassionati curiosi di provare a mettere insieme suoni in libertà. Dotato di due altoparlanti bluetooth e maniglie per agevolare il trasporto, replica il verso di oltre 160 strumenti musicali e circa 200 tra ritmi e stili di percussione, mentre tramite l’app per smartphone dedicata si possono assegnare i suoni ai rispettivi tasti, caricare i brani ideati e condividerli con gli amici.

Pesante 3,8 chilogrammi, con diversi pad retroilluminati sui cinque lati e manopola per gestire il volume sulla parte sinistra, HapsBox costa 420 euro ma, aggiungendo le spese di spedizione per l’Italia, il prezzo sale a 460 euro. Non proprio a buon mercato, ma se avete il ritmo nel sangue e la voglia di creare musica, allora può essere una buona occasione.

