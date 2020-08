Giornata mondiale della zanzara, 5 serie davvero fastidiose

20 Agosto 2020 – 9:04

Friends dovrebbe essere una delle sitcom più amate di sempre, eppure, secondo la rete, Ross e Monica sono tra i personaggi più invisi del piccolo schermo. Grey’s Anatomy è tra i medical più seguiti della storia, ma anche tra i più irritanti ha detta del pubblico, specialmente quello che la segue in lingua originale e non regge la vocina angelica e laconica di Meredith. Ci sono show che sopravvivono alla programmazione e vanno in pensione senza generare confronti clamorosi tra detrattori e sostenitori, e senza sollevare disquisizioni. Altre dividono violentemente gli spettatori tra chi le osanna e chi, semplicemente, vorrebbe dar fuoco al televisore. Il 20 agosto si celebra la Giornata internazionale della zanzara, la quale si presta come un’ottima occasione per stilare un elenco delle serie apparentemente innocue ma in grado di generare un fastidio tremendo. Non a tutti, ma per fortuna il mondo è bello perché è vario.

1. Settimo cielo

https://www.youtube.com/watch?v=YJOHr_lqwBY

Esistono serie apparentemente innocue contro le quali nessuno dovrebbe avere da ridire, come Settimo Cielo, family drama perpetratosi per undici stagioni e duecentocinquanta episodi circa che ha infestato il piccolo schermo tra la fine dello scorso millennio e il nuovo. La quotidianità del reverendo Camden, della sua sposa e dei suoi sette figli (in barba al sovrappopolamento del pianeta) è il pretesto per affrontare – con pio intento educativo – problemi adolescenziali, sociali e affini che affliggono l’umanità tutta. Settimo cielo affronta tematiche come l’abuso di alcol e droghe, la frequentazione di cattive compagnie, la discriminazione… La sensazione di buonismo forzato e saccente, più bigotto e meno tollerante di quando millantasse, permeava la serie, almeno secondo i più scettici. Il fatto che Jessica Biel fu allontanata dal cast per un servizio fotografico osé, ma Stephen Collins – che già sul set era noto per aver molestato minori – no, che Andrew Keegan abbandonò la fede cristiana per fondare una setta e che la comunità ebraica accusò la produzione di antisemitismo oggi dimostrano quanto quella diffidenza e quel fastidio fossero fondati.

2. Girls

https://www.youtube.com/watch?v=k4tY-2PTFPg

Serie osannata, lodata e ammirata scritta e interpretata da Lena Dunham, paladina del girl power del Secondo Millennio, aficionada del flexing, fiera esibizionista del lato meno gratificante di sé e ricca figlia d’arte che, con gli agganci giusti e il supporto delle amiche (figlie d’arte anche loro) prontamente entrate nel cast, ha dato vita a uni di quegli show capaci di formare schieramenti agguerriti tra fan e haters. La protagonista è Hannah, aspirante scrittrice di provincia che approda nella grande mela per sfondare. Si fa mantenere dai genitori finché questi non si stufano, frequenta un uomo che la umilia, esce con amiche che soffrono come lei di tragici problemi di autostima.

Girls è stata giudicata l’acuto ritratto di una generazione in crisi identitaria, una produzione audace e rivelatoria che ha anche vinto il Golden Globe per miglior serie Comedy, firmata da un’emergente brillante che ha cannibalizzato le biografie di tante giovani donne aspiranti artiste desiderose di sfondare. Non a tutti quella statuetta è andata giù, c’è chi ha trovato lo schietto e impietoso (?) ritratto di Hannah e delle sue amiche un’apologia dello squallore morale, dell’autocompatimento alternato allo svilimento personale, e dell’ipocrisia esistenziale, con un finale poi tristemente antifemminista. Anche qui, fastidiosamente falsa per alcuni, può diventare coraggiosamente precisa per altri.

3. Sorry, I Love You



La serie più irritante dell’universo per chi scrive. Produzione vecchiotta (è del 2004) è tra i k-drama più visti in patria, primariamente perché nessuno voleva credere che gli autori della sceneggiatura avrebbe avuto il coraggio di risolverla nel modo più fatalisticamente tragico, frustrante e deprimente possibile. La storia è quella di un orfano che sbarca il lunario facendo il ladruncolo. Lasciato dalla fidanzata per un vecchio gangster riccone, si prende una pallottola in testa per salvarla da una sparatoria il giorno delle nozze e decide di spendere i giorni che gli restano vendicandosi della madre, attrice spocchiosa che si gode la carriera sua e del figlio, famoso cantante. Che però, per un problema cardiaco, ha bisogno di un donatore di cuore. Come finirà la storia? Moo-hyuk, il bello e ribelle moribondo amato da una ingenua fanciulla (ovviamente anche attratta dall’idol), non può soffrire un destino tanto crudele da non avere il coraggio di vendicarsi della madre e addirittura donare il cuore al fratellastro, lasciando la spasimante a consumarsi fino al suicidio nel ricordo di un amore mai consumato, in un susseguirsi di decisioni indecifrabili, parole non dette, incomprensioni snervanti e pessimismo cosmico? Neanche il talentuoso e affascinante attore modello-nuotatore-pugile So Ji-sub (nonostante la zazzera cotonata dei primi episodi) può salvare questa serie dal fastidio infinito, scritta dall’autrice di un altro melodramma devastante (Chocolate). E non c’è “non volevo spoiler” che tenga, vi abbiamo fatto un favore.

4. Jag – Avvocati in divisa



Una serie longevissima per alcuni è sospetta, per altri è la riprova che esiste una formula magica azzeccata da alcuni procedurali che li rende potenzialmente immortali. Durata una decina di anni – ma avrebbe potuto andare avanti all’infinito – questa produzione a metà tra legal e show investigativo è incentrata sugli avvocati della procura militare americana. Dentro e fuori dalla corte – marziale – affrontano casi connessi a crimini perpetrati da soldati e affini. Crimini di guerra e non solo, ma sempre a sfondo bellico. Fin qui tutto bene, anche perché il produttore, Donald Bellisario, è una pietra miliare della serialità da network americana che ha firmato telefilm inossidabili come Magnum Pi. Ma se si è un po’ sensibili politicamente o anche solo idealisticamente pacifisti, lo smaccato militarismo di svariati episodi è da pelle d’oca (non tanto quanto le puntate di Medium che avvallavano la pena di morte, ma quasi).

5. The Walking Dead



Serie di culto intoccabile, alla stregua di Game of Thrones, Friends, Big Bang Theory e pochissime altre, dovrebbe essere motivo d’orgoglio infinito per tutti gli estimatori dell’horror che per decenni si sono sentiti le cenerentole del piccolo schermo. Perché, si sa, le produzioni di genere – anche le più qualitativamente pregevoli – a lungo sono state disertate dal largo pubblico e dal circuito delle premiazioni (basti pensare al caso clamoroso di Battlestar Galactica, per lo più disdegnato da chi dispensa Emmy e Golden Globes).

La serie postapocalittica, che segue le disavventure dei sopravvissuti alla pandemia zombie, è partita benissimo: ispirata a un fumetto super trucido e prodotta da un canale pay emergente e senza ingerenze politiche, si è trasformata da dura critica sociale a pretenziosissimo, codardo brodo allungato. Insomma, una delusione cocentissima. C’è chi non ha mai retto Rick Grimes, la sua moralità ad personam e la sua arroganza da unico leader avvallata solo da una fortuna sfacciata (dopo gli exploit più sbruffoni, c’è sempre la Carol di turno a salvarlo), e c’è chi l’ha mollata nonostante lo sfegatato amore per alcuni personaggi.

The post Giornata mondiale della zanzara, 5 serie davvero fastidiose appeared first on Wired.

Fonte: Wired