Ecco cosa sappiamo sul nuovo film di Venom

20 August 2020 – 14:08

Il sequel del film sul simbionte che alberga nel corpo di Tom Hardy, Venom – La Furia di Carnage, uscirà nei cinema il 25 giugno 2021 e darà il benvenuto nel Sony Universe of Marvel Characters al villain Carnage, con il volto di Woody Harrelson, già visto nei post-credit della prima pellicola, quando Eddie Brock incontra in una prigione il temibile Cletus Kasady.

Della trama non sappiamo ancora molto, solo che l’attrice Naomie Harris, vista in Rampage – Furia Animale, sarà Shriek, cattivona aliena in grado di manipolare le emozioni che, nei comics, ospita un simbionte e si allea proprio con Carnage. Questo significa che la pellicola potrebbe seguire una storia simile.

Si vocifera pure sull’arrivo – magari nelle scene proiettate dopo i titoli di coda di Morbius (in uscita a marzo 2021) – di personaggi Marvel ad appannaggio della Sony come la ladra Gatta Nera, la mercenaria Silver Sable o la super vigilante Jackpot.

C’è anche chi spera in un risvolto ancora più action parallelo al fumetto, in cui il simbionte alieno viene immesso nell’ex bullo e veterano di guerra Flash Thompson, trasformandolo nell’Agente Venom a servizio del Governo degli States.

Ovviamente i fan, galvanizzati da alcuni tweet di Tom Hardy, vorrebbero che Venom e Spider-Man si incontrassero. Ipotesi lontana, visto che l’accordo tra Sony e Marvel è stato fatto unicamente per Spidey.

Gli scenari, però, potrebbero cambiare visto che i diritti degli X-Men e i Fantastici 4 sono tornati alla Casa delle Idee, dopo l’accordo fra Disney e Fox. I mutanti e la super famiglia potrebbero arrivare nel Marvel Cinematic Universe, attraverso un’altra saga come – tanto per dirne una – Secret Wars. In quest’ottica dei personaggi targati Sony rappresenterebbe una possibilità.

Fonte: Wired