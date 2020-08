Con il TedXCortina si punta alla consapevolezza ambientale

(Credit: TedXCortina)L’altezza come metafora per raggiungere obiettivi prima impensabili e creare una consapevolezza ambientale. La quarta edizione di TedxCortina, che vede il supporto di Audi, da tempo sempre attenta al territorio e a tutte le potenzialità che esso detiene, si svolgerà il 21 agosto al Lagazuoi Expo Dolomiti, il centro di arte e cultura situato a quota 2.778 metri nel cuore delle Dolomiti. Nel 2021 queste valli saranno anche il luogo dei Campionati Mondiali di Sci Alpino Fis.

Sul palco del TedxCortina saliranno dieci speaker di fama internazionale per condividere la loro visione sul tema emergenze e sostenibilità con una diretta streaming e per il pubblico presente. Audi dal 2017 sta portando avanti un progetto di Corporate Social Responsibility che va a sensibilizzare e fare adeguata informazione sullo stato dell’ecosistema ampezzano. L’osservatorio ambientale è costituito da installazioni digitali presenti in tutte le principali zone di passaggio di Cortina, che rilevano e mostrano l’interazione tra uomo e territorio. Negli oltre due anni di osservazione grazie alla banca dati si è arrivati all’installazione Cortina e-portrait, posizionata al centro della località in cui vengono raffigurati graficamente i dati raccolti in termini di temperatura, precipitazioni, rumore ambientale e condizioni di guida.

Insieme ad H-Farm, Audi ha dato vita a uno studio che punta alla tutela del patrimonio che Cortina e le Dolomiti rappresentano, cercando sfruttare al meglio i big data raccolti dalle stazioni Audi con altri indicatori sensibili ad evidenziare il comfort ambientale e definire un piano di azione assieme al Comune di Cortina. A TedxCortina saranno inoltre presenti i ragazzi di Audi WeGeneration, il progetto che vede Audi e H-Farm insieme per la cultura dell’innovazione. I cinque studenti universitari, che appartengono alla terza wave del programma, amplificheranno i messaggi del TedxCortina, creando un canale di comunicazione privilegiato con la propria generazione, in un percorso di conoscenza interpretato con i codici di comunicazione tipici del loro linguaggio (post, stories, live) e raccontato sui social. Sarà possibile seguire lo streaming dell’evento gratuitamente, semplicemente registrandosi qui.

