Trump supporta Oracle: vuole che compri TikTok

19 August 2020 – 13:03

Trump è pronto a sostenere Oracle, nel momento in cui dovesse decidere di acquisire parte delle attività di TikTok, non solo quelle in USA.

