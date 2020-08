Su Netflix arriva il pulsante per vedere un film o una serie TV a caso

19 Agosto 2020 – 17:28

La novità permette agli utenti di Netflix di far sì che sia il servizio stesso a scegliere cosa riprodurre, effettuando una selezione casuale dal suo catalogo che però tiene conto dei film, delle serie TV e dei documentari già apprezzati in precedenza. Per il momento però il pulsante non è ancora disponibile per tutti.



Fonte: Fanpage Tech