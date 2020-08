I 5 migliori nuovi giochi indipendenti per Nintendo Switch

19 Agosto 2020 – 18:23

(Foto: Supergiant Games)Annunciato con scarso preavviso, l’evento speciale Indie World Showcase ha tolto i veli da numerosi giochi indipendenti dedicati a Nintendo Switch e sviluppati da realtà medio-piccole. Nonostante questo, sono tutte produzioni di alta qualità e si metteranno a disposizione da ora al prossimo anno sull’eShop, il negozio virtuale.

Hades



Di sicuro il titolo che ha raccolto più interesse è stato Hades sviluppato da Supergian che già aveva prodotto Transistor e Bastion. Con lo sfondo della mitologia greca, questo titolo atteso per l’autunno punta molto su una grafica bidimensionale di qualità, sonoro coinvolgente e un open world da esplorare. Uscirà anche su pc.

Hypnospace Outlaw



Dopo il debutto su pc, il mondo tutto da visitare e scoprire in ogni dettaglio con la sua natura futuristica e al contempo un po’ retrò di Hypnospace Outlaw sbarca anche su Nintendo Switch con una disponibilità quasi immediata dato che uscirà fra poco più di una settimana, il 27 agosto.

Garden Story



Il protagonista di questo gioco indipendente è un simpatico chicco d’uva chiamato Concord impegnato a sistemare la propria isola natale, un gioco d’avventura e che strizza l’occhio anche ai più giovani. Arriverà a cavallo del nuovo anno così come Bear and Breakfast in cui si dovrà gestire un bed and breakfast essendo, appunto, un orso.

Card Shark



Molto particolare il gameplay di Card Shark, un gioco ambientato nell’Europa del 18esimo secolo in cui si dovrà imparare l’arte della manipolazione attraverso partite di gioco d’azzardo con le carte rischiando sempre per il bottino più consistente.

Short Hike



Infine, arriva finalmente anche su Switch l’acclamato Short Hike che mette assieme una dinamica di gioco alla Animal Crossing con un mondo intero da esplorare come per The Legend of Zelda.

