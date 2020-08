Come sono riuscito a votare due volte su Rousseau

19 August 2020 – 14:13

Via libera al terzo mandato e alle alleanze con i partiti tradizionali: così ha deciso il popolo 5 stelle che, tra il 13 e il 14 agosto ha espresso a larga maggioranza sulla piattaforma Rousseau la volontà di riscrivere alcuni pilastri del movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. L’annuncio dell’esito referendario è arrivato a 25 minuti dalla chiusura delle urne, con un messaggio pubblicato sul Blog delle stelle e la rituale assicurazione che la votazione è stata “certificata dal Notaio che ne ha garantito la regolarità”.

Tuttavia, a causa di un errore di configurazione scoperto nell’infrastruttura informatica del Movimento 5 stelle, Wired ha potuto votare due volte per ciascun quesito, attraverso due profili diversi ma creati a partire dallo documento d’identità, certificato, come vuole la prassi, dagli amministratori di Rousseau in modo che sia unico. È stato possibile iscriversi alla piattaforma con un profilo, ottenere il placet degli amministratori, poi modificare le informazioni personali, sottoporre una nuova richiesta di iscrizione (anche se le regole interne impongono che non ci si possa registrare due volte) e ricevere un altro via libera. In sostanza, per effetto di questo errore (ora risolto), da un singolo profilo utente ne sono gemmati due.

Identità digitali

Ma facciamo un passo indietro. Il principio del Movimento 5 Stelle è che “uno vale uno” e la sua realizzazione passa per l’esercizio della democrazia diretta (o quantomeno di una sua interpretazione) tramite la piattaforma Rousseau. Di fatto si tratta di un semplice sito internet, all’interno del quale i sostenitori del partito attualmente al governo possono contribuire alla scrittura delle leggi o votare le proposte avanzate dai suoi dirigenti, come nel caso del voto della scorsa settimana. Ma a dare ufficialità al “Sistema operativo del MoVimento 5 Stelle” (così lo chiamano sul sito, anche se non è un sistema operativo propriamente detto) è lo stesso partito, che “si propone di organizzare le modalità telematiche di consultazione dei propri iscritti” proprio attraverso Rousseau e con la collaborazione dell’omonima associazione, come si legge nello statuto.

Tanto spiega perché a ogni consultazione intervenga il vaglio di uno studio notarile nonché uno stretto controllo sull’identità dei votanti, che per aprire un profilo su Rousseau devono fornire le generalità e un documento d’identità valido, dimostrando di non essere già iscritti. È solo dopo aver caricato queste informazioni che un sostenitore può accedere agli spazi virtuali del partito e superare i primi sei mesi nel ruolo di “osservatore”, prima che il profilo abbia il pieno via libera per esprimere anche il voto.

A settembre dell’anno scorso Wired è stata in grado di creare con successo un nuovo profilo – sarebbero potuti essere di più – a partire dai dati personali di un utente già iscritto e utilizzandone il codice fiscale e la carta d’identità, a causa di un errore di configurazione del portale. Tutti e due i profili sono passati inosservati al controllo effettuato dall’Associazione Rousseau ed entrambi sono stati in grado di votare sia al quesito sul terzo mandato sia a quello sulla possibilità di creare alleanze con i “partiti tradizionali”. Nella prova, realizzata il 14 agosto, Wired ha espresso due voti positivi e due voti negativi, annullandone così l’effetto ai fini dell’esito della consultazione interna al partito.

I due profili creati da Wired hanno votato simultaneamente alle 11:29 del 14 agosto 2020. La consultazione è stata certificata alle ore 12:05 dello stesso giorno.“Sola lettura”

Ma non sono serviti hacker o periti informatici stavolta per scoprire l’errore di Rousseau, tanto in bella vista che chiunque – persino un giornalista – avrebbe potuto eseguire la stessa procedura con semplicità e ripetere l’esperimento. Grazie allo strumento di ispezione dei contenuti delle pagine web – una funzionalità comune, offerta da browser come Chrome o Firefox – Wired ha scoperto di poter modificare i dati anagrafici di un utente esistente, quali nome, cognome, codice fiscale e anno di nascita. Questi sono i dati acquisiti all’apertura di un nuovo profilo, che vengono validati attraverso la carta d’identità e che lo rendono unico. Per realizzare le modifiche è stato sufficiente cancellare l’attributo di sola lettura” nei campi non modificabili – generalmente mostrati con un tono di grigio e non cliccabili – per poi aggiungere o rimuovere le informazioni contenute.

Il problema è che queste modifiche sarebbero dovute avvenire solo sul client, ovvero il computer nel quale vengono prodotte. Wired ha invece accertato che, premendo il pulsante di salvataggio delle modifiche – che serve esclusivamente per cambiare alcuni altri campi quali il numero di telefono o l’indirizzo di posta elettronica dell’utente – tutti i cambiamenti apportati in locale venivano sincronizzati anche sul lato server, cioè negli archivi della piattaforma Rousseau.

Il primo errore ha permesso di modificare i campi che sarebbero dovuti essere fissi, mentre il secondo ha fatto sì che le modifiche apportate andassero a incidere sulle informazioni in possesso di Rousseau, di fatto producendo modifiche sulle loro macchine e sui dati “certificati” in loro possesso.

A questo punto la creazione di un secondo profilo è stata semplice: non risultando più nelle anagrafiche di Rousseau, Wired ha utilizzato le informazioni corrette del primo account per richiedere l’apertura di un secondo utente, a settembre del 2019. Ottenuta la certificazione, il secondo profilo è stato abilitato al voto in modo regolare sei mesi dopo l’iscrizione. Per questo Wired ha potuto accertare se era in grado di partecipare a una consultazione interna solo nei giorni scorsi, con la prima chiamata utile al popolo Cinque Stelle. Ad ogni modo, secondo quanto risulta a Wired, almeno da giugno 2020 questo problema è stato risolto, probabilmente in modo inconsapevole, grazie a un restyling generale di tutta la piattaforma (Wired aveva anche preparato un documento di disclosure da inviare a Rousseau, come si usa in questi casi). Tuttavia le modifiche intervenute prima restano valide, come è avvenuto per i due profili.

Difese informatiche

“Di fatto si è trattato di un errore di configurazione naive e facilmente individuabile con i normali controlli di penetration testing ai quali dovrebbero essere sottoposti simili strumenti”, ha commentato l’informatico Fabio Pietrosanti, membro del Comitato per i requisiti del voto in democrazia e titolare dei dati anagrafici utilizzati per creare i due profili. Il riferimento (penetration testing, dall’inglese: test di penetrazione) è alle analisi condotte da esperti informatici che possono essere assoldati da aziende e associazioni per cercare le falle nei loro sistemi, utilizzando gli stessi metodi che userebbe un attaccante informatico. Questo tipo di stress test è molto utilizzato soprattutto dalle aziende, che si avvalgono di questi servizi per assicurarsi una maggiore protezione dagli attacchi esterni.

Wired ha contattato l’Associazione Rousseau per richiedere un commento e per condividere nel dettaglio le caratteristiche del problema riscontrato. L’organizzazione ha assicurato che cercherà di rispondere quanto prima alle domande più tecniche. L’associazione dovrà ora accertare che altri utenti non abbiano utilizzato lo stesso metodo per creare profili falsi o per cercare di condizionare l’esito delle consultazioni. Il profilo creato da Wired prima dell’aggiornamento di Rousseau e l’originale dal quale ha tratto i dati anagrafici risultano inabili al voto dalla mattina del 19 agosto, successivamente al contatto tra Wired e l’associazione stessa.

La certificazione

Alla conta del voto dei giorni scorsi risultano 48.710 preferenze espresse per il primo quesito e 48.975 per il secondo, secondo quanto certificato dal notaio milanese Valerio Tacchini, che nel 2018 si era candidato al Senato proprio con il Movimento 5 Stelle. Con un passato da notaio televisivo in trasmissioni come L’isola dei famosi, Tacchini non sembra vantare particolari conoscenze in ambito informatico, a giudicare dal suo curriculum. Eppure il notaio attesta “l’accesso ai locali e alla visualizzazione dei pc” di Rousseau, dai quali avrebbe desunto che la votazione si è svolta in modo regolare. Nella certificazione allegata alla notizia della chiusura delle urne si legge che “a detta votazione hanno avuto accesso tutti i soggetti regolarmente iscritti”. Al momento della pubblicazione di questo articolo, il notaio incaricato dall’associazione Rousseau non ha risposto alle domande inviate via email da Wired.

Un dettaglio della certificazione che attesta il regolare svolgimento delle consultazioni del 13 e 14 agosto.La multa e la manipolabilità del voto

Ma da anni si parla dei problemi tecnici di Rousseau, nel tempo anche oggetto di alcuni incidenti informatici ampiamente riportati dalla cronaca nazionale. Le condizioni della piattaforma risultavano tanto precarie che, al termine di un’attività ispettiva durata cinque mesi, l’Autorità garante per la protezione dei dati personali – all’epoca presieduta da Antonello Soro – aveva deciso una multa di 50mila euro ad aprile del 2019. Nel suo provvedimento, il Garante privacy aveva anche imposto all’Associazione Rousseau di adottare misure volte a proteggere in modo più efficace sia l’identità degli utenti sia il voto, giudicato potenzialmente manipolabile da chi ha accesso alla gestione del sistema e non certificabile a causa della mancanza di strumenti di auditing adeguati.

“Basta guardare Spid (il Sistema pubblico di identità digitale, ndr) per capire quanto sia complesso distribuire delle utenze digitali certificate e non manipolabili”, ha commentato a Wired Stefano Zanero, imprenditore e professore associato in Computer Security del Politecnico di Milano, facendo riferimento alle identità digitali utilizzate per accedere ai servizi della pubblica amministrazione. “Ma il problema è capire di quale livello di accuratezza hai bisogno – aggiunge Zanero -. Se Rousseau fosse semplicemente uno strumento di democrazia liquida, come tanti se ne vedono in Europa e nel mondo, potrebbe coinvolgere i suoi sostenitori a un dibattito virtuale e virtuoso senza dover affrontare le complicazioni del voto elettronico, che di per sé non è l’unico strumento della democrazia ma ne compone una parte”.

Soprattutto nel mondo digitale, che non produce ricevute cartacee e conservabili e che non dà la possibilità di guardare cosa c’è all’interno dei sistemi dell’associazione: “La certificazione dell’identità dell’utente non può non passare dalla verifica manuale di chi si iscrive, quindi non capisco cosa intendano quando parlano di ‘profili certificati’”, commenta Zanero. Né è chiaro in che modo il notaio possa certificare la lista degli iscritti o l’autenticità del loro voto: “Tutto quello che succede su Rousseau sta in realtà succedendo nei suoi computer e nei suoi sistemi: come può un notaio certificare qualcosa al di fuori di ciò che gli viene detto?”, si chiede l’esperto.

“Questo episodio rappresenta in pieno la fragilità del voto elettronico”, ha commentato Pietrosanti: “A differenza del voto tradizionale, dove difficilmente si sarebbe in grado di manipolare su larga scala la volontà degli elettori, in quello elettronico anche un banale errore può produrre effetti sull’intero sistema e su tutta la consultazione”. E questi potrebbero passare inosservati anche al perito più attento, come successo su Rousseau.



