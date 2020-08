Come attivare il Qr code del tuo profilo su Instagram

19 Agosto 2020 – 12:04

Instagram lancia i nuovi QR code per collegarsi ai profili (foto: Instagram)Anche Instagram, dopo WhatsApp, ha integrato nell’app un sistema che permette di condividere il proprio profilo mediante un Qr code. Il sistema è stato pensato in modo che le aziende e i professionisti possano stampare il proprio Qr code e darlo ai clienti, per collegarsi rapidamente al profilo.

Il Qr code potrà essere scansionato da una qualsiasi app per fotocamere di terza parti che supporti il riconoscimento del codice grafico. Finora l’unico social network ad ospitare Qr code effettivi era Twitter, mentre Facebook, Snapchat e Spotify usano ancora un sistema di codici grafici interni e riconoscibili solo dalla funzionalità di scansione interna all’app.

Instagram ha deciso di eliminare i vecchi codici grafici, chiamati Nametag, sostituendoli con dei Qr code effettivi in modo da rendere possibile la scansione e il raggiungimento del profilo codificato con una qualsiasi app che li legga.

Per generare il proprio Qr code un utente dovrà premere sulla voce Codice Qr del menù principale (quello la cui icona ricorda un hamburger) per entrare nella sezione dedicata e salvare, modificare il colore o condividere l’immagine del proprio codice.

Siccome i recenti aggiornamenti di Instagram hanno portato sul social network una funzione di ecommerce dedicata a professionisti e piccole e medie imprese, questo sistema di codici Qr permetterà ai possessori di un profilo business di integrare nel proprio biglietto da visita o di esporre in negozio il codice di collegamento al profilo, per conoscere gli orari di lavoro, guardare il catalogo delle merci o effettuare acquisti tramite Instagram Shop.

I Nametag avrebbero potuto svolgere lo stesso compito senza troppi problemi ma Instagram ha deciso di passare al Qr code in modo da permettere anche a chi non utilizza il social network di accedere al profilo scansionato.

