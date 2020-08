Apple ora vale 2 bilioni di dollari, prima al mondo: ha raddoppiato il suo valore in 2 anni

19 Agosto 2020 – 20:28

Il valore delle azioni Apple è aumentato fino a far toccare all'azienda un traguardo storico, mai raggiunto da nessun'altra azienda. Non solo: dopo aver impiegato 42 anni per raggiungere il valore di mille miliardi, la casa di cupertino ha impiegato solamente 24 mesi per raddoppiare la propria quotazione.



Fonte: Fanpage Tech