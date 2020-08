Zte Axon 20, il primo smartphone con fotocamera sotto al display

18 Agosto 2020 – 0:43

(Foto: Zte)Sarà Zte a vincere la corsa alla presentazione del primo modello di smartphone con fotocamera integrata sotto al display. Il prossimo 1 settembre sarà infatti svelato Zte Axon 20 5G che debutterà poi a stretto giro di posta sul mercato per ora solo cinese andando a offrire questa tecnologia a lungo attesa. Aprirà una nuova stagione di modelli che potranno davvero offrire un’esperienza full-screen senza compromessi come notch, fori, moduli fotografici periscopici o rotanti.

Dopo una gestazione lunga almeno tre anni, la tecnologia under screen camera – ossia appunto di fotocamera sotto al display – è matura abbastanza per fare capolino sui mercati internazionali. Oppo e Vivo erano state le prime società a mostrare prototipi alla stampa, ma saranno i connazionali di Zte a piantare idealmente la bandierina per primi.

Il modello che ospiterà la primizia si chiamerà Zte Axon 20 5g e per ora si sa poco sia del design sia dell’hardware a parte la presenza del modulo per connettersi ai network di nuova generazione e di un occhio da 32 megapixel che rimarrà celato allo sguardo in quanto piazzato sotto al display abbondante da 6,92 pollici di diagonale di tipo oled che dovrebbe essere prodotto da Visionox.

La scheda tecnica dovrebbe supportare il chip Snapdragon 765g con 6, 8 o 12 gb di ram e 64, 128 o 256 gb di memoria interna di tipo ufs 2,1 espandibile. La fotocamera sul retro sarà quadrupla da 64 megapixel più grandangolo 119 gradi da 8 megapixel, macro e profondità da 2 megapixel e un flash led. La batteria sarà da 4200 mAh con ricarica rapida e le dimensioni dovrebbero essere di 172,1 x 77,9 x 7,9 mm con un peso di 198 grammi. Il sistema operativo sarà Android 10 con interfaccia MiFlavor 10,1.

La tecnologia di fotocamera sotto al display sfrutterà una sorta di trasparenza dello schermo in prossimità del sensore (di dimensioni verosimilmente abbondanti) unito al lavoro dell’algoritmo che pulirà l’immagine e la renderà più nitida e anche luminosa. È più che probabile pensare che, almeno all’inizio, la resa non sarà esagerata, ma migliorerà con le successive generazioni. Il principale vantaggio è che il fronte sarà senza notch, fori, bordi e rientranze.

Non resta che attendere il 1 settembre per le immagini ufficiali e tutte le informazioni, prezzo compreso. E aspettiamoci vari altri modelli nei prossimi mesi.

