Su Telegram sono arrivate le videochiamate, ecco come attivarle

18 Agosto 2020 – 14:28

La novità era attesa da tempo e dopo mesi di sviluppo è stata resa finalmente disponibile dagli sviluppatori in coincidenza con il settimo compleanno dell’app. Per averla a disposizione però occorre assicurarsi di avere l’ultima versione di Telegram a brodo del proprio smartphone, e che lo stesso valga per i contatti che si desidera raggiungere.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech