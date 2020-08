Questo YouTuber ha creato una pistola che lancia mascherine chirurgiche su chi non le indossa

18 August 2020 – 17:06

Negli Stati Uniti sono in molti a rifiutarsi di indossare la mascherina per proteggere se stessi e gli altri dal pericolo di contagio da Covid-19, tanto all’aperto quanto nei luoghi chiusi. Per questo uno YouTuber ha deciso di lanciare una provocazione: un dispositivo capace di proiettare il dispositivo di protezione direttamente sui volti delle persone.Continua a leggere



Negli Stati Uniti sono in molti a rifiutarsi di indossare la mascherina per proteggere se stessi e gli altri dal pericolo di contagio da

Continua a leggere Negli Stati Uniti sono in molti a rifiutarsi di indossare la mascherina per proteggere se stessi e gli altri dal pericolo di contagio da Covid-19 , tanto all’aperto quanto nei luoghi chiusi. Per questo uno YouTuber ha deciso di lanciare una provocazione: un dispositivo capace di proiettare il dispositivo di protezione direttamente sui volti delle persone.

Fonte: Fanpage Tech