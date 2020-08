La tenda da campeggio modulare che puoi usare in sei modi

18 Agosto 2020 – 12:03

In campeggio il rispetto della natura è la priorità assoluta: ecco perché nasce Beluga, ultimo modello realizzato da Qaou, azienda francese che lega l’ideatore ed escursionista Nicolas Rodet e il suo figlio designer Antonin: una tenda che può essere utilizzata in sei modi differenti. Come tenda standard, appunto, ma anche come amaca con coperta, come telo, come tenda per proteggersi dal sole, doppia amaca per dormire e rilassarsi in coppia e pure come rifugio per ripararsi dalla pioggia (così da avere il rimedio a portata di mano per ogni condizione meteoreologica).

Alta 125 cm e lunga 210 cm, la tenda conta su un gancio per appendere una lampada e ogni unità è prodotta con la plastica riciclata di circa 125 bottiglie e senza coloranti per i tessuti (che sono tutti bianchi), mentre i pali per agevolare il fissaggio vengono spediti non in aereo ma via nave. Essendo modulare, Beluga può essere collegata con una seconda (o più) unità per formare spazi più ampi, pesa poco più di 3 chilogrammi, ha un livello di impermeabilità di 4000 mm, costa 199 euro e si può acquistare qui aspettando il prossimo dicembre per riceverla a domicilio.

The post La tenda da campeggio modulare che puoi usare in sei modi appeared first on Wired.

Fonte: Wired